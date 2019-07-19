Creative Outlier Gold: TWS наушники с бесплатной программной версией Super X-Fi

2019-07-19, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Creative Outlier Gold Super X-Fi; [23]
Creative Technology Ltd объявляет о запуске Creative Outlier Gold, ещё одна модель в линейке Creative Outlier, известной отличным качеством звука и длительным временем работы от аккумулятора.

Бесплатная активация программного Super X-Fi

Outlier Gold – это первые наушники, активирующие программную версию Super X-Fi в приложении SXFI, которое можно скачать в Google Play и Apple App Store. Outlier Gold с помощью технологии Super X-Fi воссоздадут натуральную звуковую сцену, будто вы слушаете акустическую систему в студии, с тем же уровнем детализации, объёма и реализма.

Действительно длительное время работы от аккумулятора

Outlier Gold могут похвастаться 14 часами работы от одного заряда, что является рекордом среди TWS наушников на данный момент. А благодаря зарядному футляру вы сможете обойтись без розетки в течение 39 часов использования!

Особенности

• Программный Super X-Fi

• 14 часов работы от одного заряда; общее время работы до 39 часов

• Bluetooth 5.0 Low Energy с поддержкой aptX и AAC

• 5.6мм диафрагма из графена

• IPX5 сертификат (защита от пота)

• Совместимость с умными помощниками

• 3 пары дополнительных амбушюр (в 2 размерах)

Цены и доступность

Creative Outlier Gold будут стоить 10490 рублей и поступят в продажу в первой половине августа 2019.

Комментарии и отзывы Creative Outlier Gold Super X-Fi
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