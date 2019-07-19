Creative Outlier Gold: TWS наушники с бесплатной программной версией Super X-Fi

Creative Technology Ltd объявляет о запуске Creative Outlier Gold, ещё одна модель в линейке Creative Outlier, известной отличным качеством звука и длительным временем работы от аккумулятора.
Бесплатная активация программного Super X-FiOutlier Gold – это первые наушники, активирующие программную версию Super X-Fi в приложении SXFI, которое можно скачать в Google Play и Apple App Store. Outlier Gold с помощью технологии Super X-Fi воссоздадут натуральную звуковую сцену, будто вы слушаете акустическую систему в студии, с тем же уровнем детализации, объёма и реализма.
Действительно длительное время работы от аккумулятораOutlier Gold могут похвастаться 14 часами работы от одного заряда, что является рекордом среди TWS наушников на данный момент. А благодаря зарядному футляру вы сможете обойтись без розетки в течение 39 часов использования!