Creative Outlier Gold: TWS наушники с бесплатной программной версией Super X-Fi

Creative Technology Ltd объявляет о запуске Creative Outlier Gold, ещё одна модель в линейке Creative Outlier, известной отличным качеством звука и длительным временем работы от аккумулятора.

Бесплатная активация программного Super X-Fi

Действительно длительное время работы от аккумулятора

Outlier Gold – это первые наушники, активирующие программную версию Super X-Fi в приложении SXFI, которое можно скачать в Google Play и Apple App Store. Outlier Gold с помощью технологии Super X-Fi воссоздадут натуральную звуковую сцену, будто вы слушаете акустическую систему в студии, с тем же уровнем детализации, объёма и реализма.Outlier Gold могут похвастаться 14 часами работы от одного заряда, что является рекордом среди TWS наушников на данный момент. А благодаря зарядному футляру вы сможете обойтись без розетки в течение 39 часов использования!

Особенности

Цены и доступность

• Программный Super X-Fi • 14 часов работы от одного заряда; общее время работы до 39 часов • Bluetooth 5.0 Low Energy с поддержкой aptX и AAC • 5.6мм диафрагма из графена • IPX5 сертификат (защита от пота) • Совместимость с умными помощниками • 3 пары дополнительных амбушюр (в 2 размерах)Creative Outlier Gold будут стоить 10490 рублей и поступят в продажу в первой половине августа 2019.