Creative представила TWS-наушники Sensemore Air

Сегодня известная компания Creative Technology официально представила миру свои новейшие беспроводные наушники Creative Sensemore Air, которые позволяют пользователю наслаждаться прослушиванием музыки, просмотром фильмов и видеоиграми с максимальным комфортом на протяжении весьма внушительного времени. Это на самом деле классная новость, так как производитель известен своими качественными изделиями, он отлично справляется с реализацией качественных наушников и теперь решил выйти на новый для себя сегмент. Новые наушники производителя предоставляют владельцу возможность контролировать уровень шума улицы, чтобы иметь возможность в любой момент ответить на вопрос прохожего или просто оставаться с безопасности в городской черте.

Это очень важный бонус, так как обычно в TWS-наушниках пользователь буквально не слышит ничего вокруг себя, что существенно усложняет процесс коммуникации или навигации по городу. В случае с Creative Technology такой проблемы нет — можно настроить режим прозрачности. Также есть поддержка активного шумоподавления, что будет крайне полезным во многих ситуациях — например, вы сидите в кафе, там играет громкая музыка, а вам хочется побыть в тишине и послушать лекцию или пообщаться по видео. Устройство выглядит стильно, собрано из качественных материалов и обладает достаточно высоким качеством звука для своего ценового сегмента — этого будет предостаточно, чтобы легко привлечь внимание аудитории.