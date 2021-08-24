Creative представила гарнитуру Chat USB для удаленной работой

Creative Technology объявляет о выпуске Creative Chat USB, удобной накладной гарнитуры с разъёмом USB-C. Она идеально подходит для использования в течение всего дня и еще лучше подходит для конференцсвязи.

Новейшая гарнитура оснащена встроенным микрофоном на штанге с шумоподавлением и функцией поворота для отключения звука, а также функциями автоматического отключения звука и двустороннего шумоподавления SmartComms Kit. Creative Chat USB предлагает качественный звук и эффективные функции шумоподавления, позволяющие улавливать голос и избавляться от нежелательных фоновых шумов, чтобы пользователи могли по-настоящему сосредоточиться на самом важном - разговоре.

Имеющая на борту пару 40-миллиметровых неодимовых драйверов, Creative Chat USB была тщательно спроектирована. Таким образом, будь то деловые звонки или развлечения, пользователи не могут ожидать ничего, кроме высококачественного и кристально чистого воспроизведения звука в течение всего дня. Creative Chat USB также легко настроить благодаря совместимости с различными популярными приложениями для конференций, такими как Zoom и Microsoft Teams. В сочетании с интеллектуальными функциями и улучшенным качеством связи Creative Chat USB обладает всеми качествами идеального звукового компаньона для любых онлайн-звонков.

Creative Chat USB будет доступна в России в ближайшее время по цене 3990 руб.
Комментарии и отзывы Creative Chat USB
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