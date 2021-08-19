Creative представила наушники Aurvana Trio LS

Creative Technology объявила о выпуске Creative Aurvana Trio LS, новейшего пополнения популярной серии наушников Aurvana.

Creative Aurvana Trio LS разработаны с использованием технологии жидкого силиконового каучука (LSR). Эта инновация устраняет несоответствия в характеристиках драйвера, вызванные традиционным процессом склеивания, используемым в большинстве других наушников. Эта технология обеспечивает более равномерное и последовательное движение всего динамика, что уменьшает искажения и, в свою очередь, улучшает общее качество звука, обеспечивая более чистый отклик во всем звуковом спектре.

Creative Aurvana Trio LS оснащены кабелями с пилообразной оболочкой, которые помогают минимизировать отвлекающий микрофонный шум. Вдобавок ко всему, он компактен и его легко носить с собой благодаря удобному чехлу вместе с магнитными наушниками, чтобы он не спутывался. Он также несёт на себе удобные элементы управления со встроенным микрофоном и встроенным пультом дистанционного управления, что позволяет пользователям легко принимать звонки и управлять воспроизведением музыки простым нажатием кнопки.

Наушники Aurvana Trio LS также сертифицированы для продуктов с технологией Super X-Fi (такими как Creative SXFI AMP). Кроме того, наушники также поставляются с эксклюзивной внутриканальной шумоизоляцией, обеспечивающей оптимальное уплотнение и блокировку нежелательных фоновых шумов.

Creative Aurvana Trio LS будут доступны в России в ближайшем будущем.
Комментарии и отзывы Creative Aurvana Trio LS
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