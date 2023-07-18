Creative представила наушники Outlier Free Pro+ и Outlier Free+

Компания Creative Technology сегодня официально объявила о релизе наушников Creative Outlier Free Pro+ и Creative Outlier Free+ — новейших наушников с использованием технологии костной проводимости (передают звук посредством вибрации в кость). На основе предыдущих моделей, ранее выпущенных производителем, эти наушники предлагают более высокое качество прослушивания контента, обеспечивая более точное воспроизведение звука и оптимальную эффективность передачи контента благодаря передовым регулируемым излучателям. В компании заявили, что эти излучатели адаптируются под уникальные контуры ушей каждого человека. Благодаря возможности настройки посадки, пользователи теперь могут наслаждаться максимальным уровнем комфорта и стабильностью, позволяя сосредоточиться на музыке или звонках.

При покупке Creative Outlier Free+ пользователи могут выбирать между классической стильной комбинацией тёмно-серого и матового чёрного пластика или выбрать яркий акцент с сочетанием тёмно-серого и лаймового зелёного цветов. Creative Outlier Free Pro+, с другой стороны, доступны в комбинациях полуночно-синего и матового чёрного или полуночно-синего и ярко-оранжевого оттенков. Наушники достаточно интересные и на самом деле у них практически нет конкурентов на рынке, потому что технология не пользуется спросом среди крупных производителей. Но для многих пользователей это отличное решение — для спорта, путешествий, прогулок и не только.
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