Creative представила новые наушники для российского рынка

13 июня в Москве прошла презентация компании Creative Technology, в рамках которой были представлены новые наушники для спорта, игр, качественного прослушивания музыки, а также внешний усилитель. Все цены и примерный старт продаж уже известны.
SXFI AMP – 17990 рублей
SXFI Air – 18990 рублей
SXFI Air C – 14990 рублей
Outlier Air Sport - 8490 рублей
Outlier Air – 7990 рублей
Усилитель для наушников SXFI AMPСамой интересной новинкой стал компактный усилитель для наушников SXFI AMP. Инженеры Creative Technology выяснили, что каждый человек по-разному воспринимает звук в зависимости от его индивидуальной формы ушей и головы. С учетом этих параметров они разработали специальное приложение для проведения данных замеров и подбора соответствующих настроек. SXFI AMP поддерживает работу с Android, iOS, Windows и MacOS. Подключение к устройствам осуществляется с помощью разъема USB Type-C и обеспечивает звучание в форматах 5.1 и 7.1 с Super X-Fi.
Creative SXFI AirSXFI Air — это универсальные наушники, которые поддерживают подключение как по Bluetooth, так и по USB. Данные наушники стали первыми, кого оснастили технологией Super X-Fi, позволяющая имитировать многоканальное звучание 7.1. За качество звучания отвечают 50 миллиметровые неодимовые динамиками с частотным диапазоном 20-20000 Гц. Наушники можно также использовать, как плеер за счет наличия разъема под microSD карту. Из приятных особенностей стоит отметить многоцветную RGB подсветку не обеих чашечках.
Creative SXFI Air CSXFI AIR C представляет собой более упрощенную модель SXFI Air, нацеленную именно на геймеров. В ней стоит более качественный микрофон, но отсутствует Bluetooth модуль для беспроводного подключения и разъема microSD. Во всем остальным это полностью идентичные наушники.
Creative Outlier AirOutlier Air — это действительно беспроводные внутриканальные наушники. Они имеют 5.6 миллиметровые диафрагмы из графена, Bluetooth 5.0 Low Energy с поддержкой aptX и AAC. Одного заряда хватает до 10 часов работы, при этом Outlier Air можно еще два раза подзарядить от компактного кейса. Наушники также оснащены голосовыми помощниками Siri и Google Assistant.
Creative Outlier SportsCreative Outlier Sports, в первую очередь, предназначены для занятия спортом. Они имеют ожерельную форму за счет чего они не вылетят на пол во время тренировки. В данной модели рабочий диапазон частот составляет от 20 до 20000 Гц, а одного заряда батареи хватает до 11 часов времени. Также стоит отметить, что наушники поставляются специальным браслетом-чехлом для бега.