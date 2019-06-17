Creative представила новые наушники для российского рынка

13 июня в Москве прошла презентация компании Creative Technology, в рамках которой были представлены новые наушники для спорта, игр, качественного прослушивания музыки, а также внешний усилитель. Все цены и примерный старт продаж уже известны.

Усилитель для наушников SXFI AMP

Самой интересной новинкой стал компактный усилитель для наушников SXFI AMP. Инженеры Creative Technology выяснили, что каждый человек по-разному воспринимает звук в зависимости от его индивидуальной формы ушей и головы. С учетом этих параметров они разработали специальное приложение для проведения данных замеров и подбора соответствующих настроек. SXFI AMP поддерживает работу с Android, iOS, Windows и MacOS. Подключение к устройствам осуществляется с помощью разъема USB Type-C и обеспечивает звучание в форматах 5.1 и 7.1 с Super X-Fi.

Creative SXFI Air

SXFI Air — это универсальные наушники, которые поддерживают подключение как по Bluetooth, так и по USB. Данные наушники стали первыми, кого оснастили технологией Super X-Fi, позволяющая имитировать многоканальное звучание 7.1. За качество звучания отвечают 50 миллиметровые неодимовые динамиками с частотным диапазоном 20-20000 Гц. Наушники можно также использовать, как плеер за счет наличия разъема под microSD карту. Из приятных особенностей стоит отметить многоцветную RGB подсветку не обеих чашечках.

Creative SXFI Air C

SXFI AIR C представляет собой более упрощенную модель SXFI Air, нацеленную именно на геймеров. В ней стоит более качественный микрофон, но отсутствует Bluetooth модуль для беспроводного подключения и разъема microSD. Во всем остальным это полностью идентичные наушники.

Creative Outlier Air

Outlier Air — это действительно беспроводные внутриканальные наушники. Они имеют 5.6 миллиметровые диафрагмы из графена, Bluetooth 5.0 Low Energy с поддержкой aptX и AAC. Одного заряда хватает до 10 часов работы, при этом Outlier Air можно еще два раза подзарядить от компактного кейса. Наушники также оснащены голосовыми помощниками Siri и Google Assistant.

Creative Outlier Sports

Creative Outlier Sports, в первую очередь, предназначены для занятия спортом. Они имеют ожерельную форму за счет чего они не вылетят на пол во время тренировки. В данной модели рабочий диапазон частот составляет от 20 до 20000 Гц, а одного заряда батареи хватает до 11 часов времени. Также стоит отметить, что наушники поставляются специальным браслетом-чехлом для бега.

Цены

SXFI AMP – 17990 рублей

SXFI Air – 18990 рублей

SXFI Air C – 14990 рублей

Outlier Air Sport - 8490 рублей

Outlier Air – 7990 рублей

Creative Outlier Air можно будет прибрести в августе этого года, а все остальные модели уже в июле. Цены на новинки будут следующими: