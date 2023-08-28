Creative представила очень доступные TWS-наушники Zen Air DOT

Сегодня, 28 августа, компания Creative Technology официально заявила о релизе новых беспроводных наушников под названием Creative Zen Air DOT, которые оказались очень лёгкими, но при этом доступными и с отличным качеством звука. Например, производитель отметил, что данные наушники весят всего 33 грамма, но при этом они оснащены 13-миллиметровыми неодимовыми динамиками, системой из двух микрофонов с технологией активного шумоподавления окружающей среды, а также приличной батареей, защитой от влаги и пыли по сертификату IPX4, беспроводным протоколом Bluetooth 5.3 и возможностью работать от встроенной батареи до 24 часов. Благодаря этому наушники Creative Zen Air DOT можно назвать идеальным решением по множеству направлений — их можно использовать как для занятий спортом, так и для игр, прогулок, работы в том числе в шумном помещении и не только.

Стоит отметить, что сами по себе наушники Creative Zen Air DOT могут работать без подзарядки в течение 7 часов, после чего пользователь может воспользоваться встроенной в кейс батареей — в данном случае с учётом батареи транспортировочного кейса автономность наушников составляет до 24 часов. При этом защищённый от влаги и пыли корпус позволяет потенциальному владельцу заниматься тренировками или путешествиями, активно отдыхать на открытом воздухе и многое другое. Но, конечно, это не та защита, которая позволит ходить в наушниках под проливным дождём или плавать в бассейне, но и стоимость Creative Zen Air DOT составляет всего 30 евро — это очень доступное решение по современным меркам.