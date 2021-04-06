Creative представила стильную игровую гарнитуру SXFI Air Gamer

Сегодня компания Creative представила свою новую игровую гарнитуру SXFI Air Gamer, которая привлекает внимание геймера как внешним видом, так и своими характеристиками. Стоит отметить, что сам производитель хотя и позиционирует новинку как геймерскую периферию, но также устройство рекомендуется использовать для прослушивания музыки, просмотра фильмов, для участия в видеоконференциях и даже для дистанционного обучения. Из ярких особенностей гарнитуры можно отметить 50-миллиметровые излучатели, которые должны предоставлять пользователю высокое качество звучания. Также есть беспроводное подключение и есть встроенный микрофон на гибкой штанге, который можно отключить или настроить для максимально комфортного использования.

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