Creative представила стильную игровую гарнитуру SXFI Air Gamer

Сегодня компания Creative представила свою новую игровую гарнитуру SXFI Air Gamer, которая привлекает внимание геймера как внешним видом, так и своими характеристиками. Стоит отметить, что сам производитель хотя и позиционирует новинку как геймерскую периферию, но также устройство рекомендуется использовать для прослушивания музыки, просмотра фильмов, для участия в видеоконференциях и даже для дистанционного обучения. Из ярких особенностей гарнитуры можно отметить 50-миллиметровые излучатели, которые должны предоставлять пользователю высокое качество звучания. Также есть беспроводное подключение и есть встроенный микрофон на гибкой штанге, который можно отключить или настроить для максимально комфортного использования.