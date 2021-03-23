Creative выпускает беспроводные наушники Sound Blaster JAM V2

Creative Technology объявила о выходе бюджетной гарнитуры Sound Blaster JAM V2. Наушники отличаются низкой стоимостью, отличным качеством звука и обновленным функционалом. Sound Blaster JAM V2 поддерживают кодеки aptX HD и aptX Low Latency, а также Bluetooth 5.0.

Sound Blaster JAM V2 подходят для музыки, кино и игр. Новинка имеет легкую конструкцию. Неодимовые драйверы обеспечивают качественный звук. В гарнитуре есть два микрофона с технологией шумоподавления Qualcomm cVc 8.0, благодаря которой достигается точная передача голоса. Кроме этого, гарнитура Sound Blaster JAM V2 оснащена технологией VoiceDetect, автоматически включающей и выключающей микрофон во время разговора, а также технологией Noiseclean, убирающей посторонние шумы.

Технология Multipoint позволяет переключаться между двумя разными Bluetooth устройствами. Заявленная автономность составляет 22 часа. Sound Blaster JAM V2 будут доступны в ближайшее время по цене 3490 руб.
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