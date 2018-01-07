Creative выпускает новые Bluetooth-наушники Outlier Black

Creative объявила о выпуске Creative Outlier Black. Высокопроизводительные Bluetooth наушники олицетворяют идеальное сочетание впечатляющих звуковых характеристик и стильной эстетики современной моды.Неапологически смелый и вдохновленный функциональной минималистской эстетикой, Creative Outlier Black стильно вписывается в образ жизни активного пользователя.

Creative Outlier Black будет доступна с середины января 2018 года исключительно в интернет-магазине Creative Creative США по цене 49,99 доллара США.