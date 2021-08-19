Creative выпустила беспроводные наушники Outlier Air V3

Компания Creative Technology объявила о выпуске наушников Creative Outlier Air V3.

Новинка получила ряд улучшений по сравнению с предыдущей версией. Наушники оснащены 6 мм драйверами из биоцеллюлозы, обеспечивающих звук с детализированными высокими частотами, хорошо сбалансированными средними частотами и басами, что идеально подходит для повседневной жизни и тренировок. Кроме того, модель защищена от пота.

Автономность наушников Outlier Air V3 достигает 10 часов с полного заряда, а с использованием зарядного чехла автономность достигает 40 часов. Creative Outlier Air V3 имеет четыре микрофона для качественной связи. Наушники поставляются с мягкими силиконовыми насадками разных размеров.

Creative Outlier Air V3 будут доступны в России в ближайшее время по цене 5490 руб.

Комментарии и отзывы Creative Outlier Air V3
Обзор SVEN AP-G333MV. Недорогие игровые наушники с микрофоно...
Обзор SVEN AP-G333MV. Недорогие игровые наушники с микрофоноТестируемые сегодня игровые наушники относятся к недорогому сегменту, но при этом предлагают микрофон с ш...
Обзор XPG PRECOG ANALOG. Игровые наушники с Hi-Res Audio...
Обзор XPG PRECOG ANALOG. Игровые наушники с Hi-Res AudioНе так давно в рамках игрового бренда XPG была представлена обновленная игровая гарнитура PRECOG. Новинко...
Xiaomi выпустила беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro для ...
Xiaomi выпустила беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro для Компания Xiaomi выпустила беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro для глобального рынка. Ранее в мае, была...
Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro представлены в Росси...
Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro представлены в РоссиXiaomi запускает на российский рынок беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Pro. ...
Обзор Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2S. Наушники с и...
Обзор Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2S. Наушники с иМы продолжаем изучение наушников в формате TWS, и сегодня в центре внимания Xiaomi Mi True Wireless Earbu...
Sony официально представила дорогущие наушники WF-1000XM4...
Sony официально представила дорогущие наушники WF-1000XM4Сегодня Sony официально представила наушники Sony WF-1000XM4, рассказав более детально о характеристиках ...
Corsair выпустила игровую гарнитуру VIRTUOSO RGB Wireless XT...
Corsair выпустила игровую гарнитуру VIRTUOSO RGB Wireless XTCorsair выпустила игровую гарнитуру VIRTUOSO RGB Wireless XT. Новинка обеспечивает высокое качество звука...
Samsung Galaxy Buds2 слили в сеть до релиза...
Samsung Galaxy Buds2 слили в сеть до релизаЕсли вы следите за новостями, то знаете, что Samsung готовится к крупному мероприятию уже 11 августа. На ...
Обзор SVEN AP-G333MV. Недорогие игровые наушники с микрофономОбзор SVEN AP-G333MV. Недорогие игровые наушники с микрофоном
Обзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часовОбзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часов
Обзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломановОбзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломанов
Обзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизниОбзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизни
Обзор HARPER HB-715. Беспроводные наушники с активным шумоподавлениемОбзор HARPER HB-715. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor