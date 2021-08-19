Creative выпустила беспроводные наушники Outlier Air V3

Компания Creative Technology объявила о выпуске наушников Creative Outlier Air V3.

Новинка получила ряд улучшений по сравнению с предыдущей версией. Наушники оснащены 6 мм драйверами из биоцеллюлозы, обеспечивающих звук с детализированными высокими частотами, хорошо сбалансированными средними частотами и басами, что идеально подходит для повседневной жизни и тренировок. Кроме того, модель защищена от пота.

Автономность наушников Outlier Air V3 достигает 10 часов с полного заряда, а с использованием зарядного чехла автономность достигает 40 часов. Creative Outlier Air V3 имеет четыре микрофона для качественной связи. Наушники поставляются с мягкими силиконовыми насадками разных размеров.

Creative Outlier Air V3 будут доступны в России в ближайшее время по цене 5490 руб.