Crosscall представила защищенный смартфон Trekker-X4 с экшн-камерой

2018-11-21, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Crosscall Trekker-X4 ; [87]
Компания Crosscall представила защищенный смартфон под названием Trekker-X4 с ОС Android 8.1 Oreo. Аппарат представляет собой уникальный гибрид защищенного смартфона с экшн-камерой. Девайс оснащен 5,5-дюймовым экраном с разрешением 1080 на 1920 пикселей, защитой от воды-пыли по IP68 и от ударов по военному стандарту MIL-STD-810. Сердцем устройства стал Snapdragon 660 и 4 Гбайт ОЗУ. Основная камера сочетает 12 МП сенсор Sony IMX386 с оптикой и второй 12 МП Sony IMX386. Аккумулятор равен 4400 мАч. Сканер отпечатков имеется, поддержка NFC, а также полный набор датчиков (включая градусник и барометр). Оценивается новинка в 700 евро.


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