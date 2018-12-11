Cryorig H7 Ultra RGB порадует вас подсветкой

В последнее время очень много компьютерного железа выходит с подсветкой — производители буквально на каждом шагу ее устанавливают, так как это красиво и интересно выглядит. Например, вот в продажу поступила система воздушного охлаждения Cryorig H7 Ultra RGB, которая обзавелась кольцом подсветки на вентиляторе, плюс логотип светится. Вроде ничего необычного и стоит такой апгрейд сущие копейки, но система с подсветкой смотрится намного дороже и интереснее, чем система без подсветки. Будем надеяться, что совсем скоро это станет настоящим стандартом качества и можно будет без труда собирать компьютеры и даже не думать об экономии на подсветке и прочих декоративных радостях. Стоимость Cryorig H7 Ultra RGB пока что под вопросом, но это точно будет доступный башенный кулер.