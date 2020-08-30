Cryorig вернется на рынок с новым воздушным кулером

В последнее время про компанию Cryorig мы ничего не слышим. Некоторые источники утверждали, что компанию хотят закрыть, но Cryorig опровергла эти слухи. На официальной странице в социальной сети компании, был опубликован пост о новом продукте. Как видно из изображения, компания планирует выпустить новую воздушную систему охлаждения с двумя 140 мм вентиляторами, но в однобашенном исполнении. Новинка будет топовой версией компании и составит конкуренцию Noctua, be quiet! и другим производителям.

Ожидается, что новый кулер компании будет представлен этой осенью.
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