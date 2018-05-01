Cryorig выпускает медную версию C7 Cu

Спустя почти год с момента первого анонса серии Cu медных кулеров, новатор в области охлаждения ПК CRYORIG теперь выпустил медную версию охлаждения SFF ITX C7 Cu. C7 Cu построен из архитектуры C7 с одним очевидным обновлением, экстравагантным использованием меди для всего радиатора.Благодаря смене материала кулера с алюминия до меди позволило C7 Cu улучшить производительность на 15% в тепловых характеристиках. Повышенная теплопроизводительность без увеличения размера является ключевым преимуществом C7 Cu, особенно в ультракомпактных сборках SFF / ITX, где пространство ограничено.