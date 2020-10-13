Cтартовал предзаказ на наушники HUAWEI FreeBuds Pro с интеллектуальной системой шумоподавления

12 октября компания HUAWEI на своей презентации в Москве представила новые наушники FreeBuds Pro. Они стали первыми полностью беспроводными наушниками с интеллектуальной динамической системой шумоподавления. Сейчас на новинку модно оформить предзаказ, заплатив за них 14 990 рублей. Старт продаж намечен на 24 октября.

По эффективности система шумоподавления превосходит предыдущие модели и способна компенсировать внешние шумы громкостью до 40 децибел, в то время как закрытая внутриканальная конструкция исключает искажения. Для повышения эффективности система имеет сдвоенные микрофоны, расположенные внутри и снаружи каждого вкладыша, которые фиксируют характер окружающего шума, позволяя наушникам автоматически переключаться между тремя режимами шумоподавления: «усиленным», «комфортным» и «общим», для улучшения восприятия звука.

Говоря об автономности, то при включённой функции активного шумоподавления продолжительность работы от батареи составляет 3,5 часа. При отключенном шумоподавлении одна зарядка позволяет использовать наушники до 7 часов в режиме прослушивания музыки и до 30 часов с зарядным чехлом