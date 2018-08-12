Cubot P20 недорогой смартфон

Модель доступна в темно-синем, черном и сумеречно-черном исполнениях. Габариты изделия: 8,5 х 75,25 х 156,25 мм.Тыльная камера двойная (20 + 2 Мп), фронтальная на 13 Мп имеет режим улучшения селфи. По словам производителя, автономность гаджета достигает 30 часов в разговорном режиме и до 10 суток при ожидании вызова.В основе аппарата лежит 8-ядерный полутора гигагерцевый процессор MediaTek MT6750T с GPU Mali T860 MP2. Разрешение экрана (19:9) – 2246 х 1080 точек. В наличии 4 Гб ОЗУ и 64 Гб внутренней памяти (поддержка карт памяти до 128 Гб), два SIM-слота, модуль LTE. Смартфон Cubot P20 получил 6,18-дюймовый экран с «челкой» и незаметными рамками, а также емкую АКБ на 4 000 мА/ч и двойную камеру с функцией размытия фона.Стоимость смартфона составит 129 долларов.