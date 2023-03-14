Cubot P80 получил 8 ГБ ОЗУ и АКБ на 5200 мАч

Компания Cubot пополнила ассортимент смартфонов моделью Cubot P80, которая получила дизайн задней панели в стиле iPhone. Новинка также характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek с тактовой частотой до 2 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти, 265 ГБ флеш-памяти, 6,58-дюймовым экраном с разрешением 2408:1080 пикселей, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, батареей ёмкостью 5200 мАч, боковым дактилоскопическим сенсором, поддержкой NFC и предустановленной операционной системой Android 13. Смартфон появится в продаже 17 апреля, но его цена пока не раскрывается.