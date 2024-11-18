Cyberpunk 2077 запустили на обычном смартфоне

Отсутствие полноценных AAA-игр на платформе Android, безусловно, разочаровывает, особенно учитывая потенциал действительно производительных мобильных процессоров вроде Snapdragon 8 Elite, которые способны запускать крайне сложные проекты на очень компактных устройствах. Но, видимо, геймеры нашли способ устранить эту проблемы — в сети появился видеоролик, который демонстрирует, что запустить на смартфоне видеоигру Cyberpunk 2077 с поддержкой стабильных 60 FPS на низких настройках вполне реальная задача. И на самом деле этот результат нельзя назвать удивительным, учитывая, что Snapdragon 8 Elite ранее превосходил AMD Radeon 780M в тесте 3DMark Steel Nomad Light, показывая впечатляющую производительность топового уровня.

Правда, для того, чтобы достичь заветных 60 FPS, настройки графики были установлены на самый низкий уровень, а разрешение пользователь снизил до отметки 1280x720 пикселей. Хотя такое разрешение может показаться низким, на небольших экранах плотность пикселей компенсирует потери в качестве изображения, делая их незаметными для большинства пользователей. И, естественно, игра запускалась не через нативное Android-приложение, а благодаря эмуляционной платформе GameFusion, которая позволяет запускать ПК-игры на смартфонах с достаточно широким спектром настроек. Так что в ближайшем будущем устройства на данном чипе будут пользоваться большим спросом среди геймеров, желающих выжать из них все соки.