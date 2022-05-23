DEFY выпустила в Индии беспроводные наушники Gravity Pro TWS

Производитель аксессуаров DEFY представил в Индии новейшие беспроводные наушники.

DEFY Gravity Pro поддерживает подключение по Bluetooth 5.3 и оснащены 13-мм драйверами. Встроенные четыре микрофона помогают улучшить шумоподавление окружающей среды для отличных звонков и прослушивания музыки. DEFY Gravity Pro имеет рейтинг водонепроницаемости IPX4 и интеллектуальное сенсорное управление. Для покупателей в Индии будут доступны три цветовых варианта: черный углерод, голубой океан и морозно-белый. Время автономной работы DEFY Gravity Pro составляет 6 часов, но его можно увеличить до 25 часов с помощью зарядного чехла. Устройство предлагает быструю зарядку, так как 10-минутная зарядка обеспечивает до 3 часов работы.

Gravity Pro в Индии продается по стартовой цене 1399 рупий (18 долларов).