DIGMA официально представила сразу два монитора

Сегодня известная на российском рынке компания DIGMA официально представила два новых монитора — DM-MONB3205 и DM-MONB2705. Старшая модель может похвастаться диагональю в 31,5 дюйма, тогда как у младшей просто идеальная диагональ для соревновательных видеоигр — 27 дюймов. Оба монитора при этом оснащены IPS-матрицей с разрешением 2560 на 1440 пикселей — 2К-монитор с такой матрицей является чуть ли не лучшим вариантом для любого сценария работы с компьютером. Дело в том, что с 2К-разрешением картинка получается на уровень выше, чем в случае с 1080р, при этом пользователю не нужно приобретать дорогой и мощный компьютер, чтобы выдавать картинку в 4К. Но на этом производитель решил не останавливаться, реализовав множество дополнительных бонусов, на которые тоже стоит обратить внимание.

Например, хотелось бы обратить ваше внимание на технологии Low Blue Light и FlickerFree, которые реализованы в этих мониторах. Они существенно снижают влияние на зрение пользователя, что крайне важно в том случае, если пользователь долго работает за компьютером, читает много текста с экрана монитора или, например, играет в игры. Также новинки могут порадовать низким временем отклика, достаточно современным дизайном корпуса и всеми необходимыми портами для подключения периферии. Отличное решение за свои деньги, которое точно стоит порекомендовать тем пользователям, которые давно хотели обновить свой монитор на что-то более современное за адекватные деньги.
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