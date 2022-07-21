DIZO выпускает беспроводные наушники Wireless Active Neckband с шейным ободом

DIZO выпустила новые наушники Wireless Active Neckband.

Новинка выполнена в дизайне с шейным ободом и предлагает 11,2-мм драйверы с высокими басами. По словам производителя, наушники обеспечивают до 23 часов при полной зарядке, а 10 минут зарядки обеспечивают около 3 часов воспроизведения музыки. В самих наушниках также имеется магнитное соединение, поэтому их можно соединить между собой. Другие функции включают порт USB-C, текстуру ромбовидной сетки на наушниках, текстуру с лазерной гравировкой на ремешке, режим с низкой задержкой для игр, поддержку Bluetooth 5.3 и совместимость с приложением Realme Link.

Наушники Wireless Active Neckband представлены в цветовых вариантах Classic Black, Meteor Grey и Indigo Blue по цене 15 долларов.