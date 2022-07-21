DIZO выпускает беспроводные наушники Wireless Active Neckband с шейным ободом

DIZO выпустила новые наушники Wireless Active Neckband.

Новинка выполнена в дизайне с шейным ободом и предлагает 11,2-мм драйверы с высокими басами. По словам производителя, наушники обеспечивают до 23 часов при полной зарядке, а 10 минут зарядки обеспечивают около 3 часов воспроизведения музыки. В самих наушниках также имеется магнитное соединение, поэтому их можно соединить между собой. Другие функции включают порт USB-C, текстуру ромбовидной сетки на наушниках, текстуру с лазерной гравировкой на ремешке, режим с низкой задержкой для игр, поддержку Bluetooth 5.3 и совместимость с приложением Realme Link.

Наушники Wireless Active Neckband представлены в цветовых вариантах Classic Black, Meteor Grey и Indigo Blue по цене 15 долларов.
Наушники Redmi Buds 4 Pro получат поддержку Bluetooth 5.3…
Компания Xiaomi поделилась первым тизером беспроводных наушников Redmi Buds 4 Pro, официальный релиз кото…
Беспроводные Bluetooth-наушники Huawei FreeBuds 5i оценены в…
Компания Huawei объявила о выпуске беспроводных Bluetooth-наушников FreeBuds 5i. Цена новинки составляет …
Oppo готовит к выпуску наушники нового поколения Enco Buds2…
В прошлом году Oppo выпустила беспроводные наушники Oppo Enco Buds, теперь компания готовит к запуску нов…
Представлены беспроводные наушники iFLYTEK iFLYBUDS Pro TWS…
Китайский производитель аксессуаров iFlyTek выпустил в Китае беспроводные наушники iFLYBUDS Pro. iFlyBUDS…
Официально выпущены беспроводные наушники с шейным ободом On…
Сегодня были официально представлены беспроводные наушники с шейным ободом OnePlus Buds N TWS. OnePlus Bu…
Дебют беспроводных наушников OnePlus Buds N состоится завтра…
Компания OnePlus представила недорогие беспроводные наушники OnePlus Buds N. Новинка оснащена довольно кр…
Обзор Huawei Freebuds SE. Лучший звук среди доступных TWS-на…
На чем чаще всего экономят в доступных беспроводных наушниках? Правильно, на звуке. Кажется, сегодняшнюю …
Выпущены беспроводные наушники mBlu Lifeme TWS с шумоподавле…
Сегодня были выпущены новые наушники mBlu Lifeme TWS. В сентябре прошлого года Meizu возродила свой бренд…
Обзор Hiper TWS Brio. Беспроводные наушники с SBC и сенсоромОбзор Hiper TWS Brio. Беспроводные наушники с SBC и сенсором
Обзор EDIFIER W800BT Plus. Беспроводные наушники для девушкиОбзор EDIFIER W800BT Plus. Беспроводные наушники для девушки
Обзор SVEN AP-B545MV. Беспроводные накладные наушникиОбзор SVEN AP-B545MV. Беспроводные накладные наушники
Обзор Edifier P180 Plus. Недорогая проводная гарнитура вкладышиОбзор Edifier P180 Plus. Недорогая проводная гарнитура вкладыши
Обзор Haylou MoriPods. Недорогие наушники с aptXОбзор Haylou MoriPods. Недорогие наушники с aptX
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor