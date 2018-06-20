DOOGEE BL9000 бюджетный ударопрочный смартфон с поддержкой NFC

DOOGEE BL9000 - это один из тех смартфонов, из-за которых не нужно беспокоиться о заряде батареи и о надежности смартфона. Его оснастили батареей емкостью 9000 мАч, которая поддерживает функцию беспроводной зарядки. Он также имеет 5.99 дюймовый IPS дисплей с разрешением экрана - 2160х1080 пикселей, который поддерживает одновременное считывание 5 прикосновений. Что касается начинки, то в него установили восьмиядерный процессор Mediatek MT6763, 6ГБ оперативной и 64(128)ГБ встроенной памяти. На задней панели разместили двойную 12МП + 5 МП заднюю и 8МП фронтальную камеру.
DOOGEE BL9000 будет доступен в черном и серебристом цветах, задняя панель выполнена из пластика с имитацией под кожу, края корпуса защищены металлической рамкой. На данный момент он доступен за 229$ в онлайн магазине Coolicool.
|Система
|Android 8.1
|Процессор
|64Bit Mediatek MT6763, 8 ядер (8 x 2.0 ГГц)
|Графика
|Mali-G71 MP2
|Память
|6GB RAM, 64 или 128GB ROM
|Сим карты
|гибридный слот NanoSIM + NanoSIM / MicroSD
|Экран
|5.99" 18:9 2.5D IPS с разрешением FullHD+ (2160 x 1080), мультитач 5 касаний
|Фронтальная камера
|8 МП. f2.2
|Основная камера
|12 МП. IMX486 f2.2 + 0.3 МП. (сдвоенная)
|Wi-Fi
|802.11 a/b/g/n
|Аккумулятор
|9000mAh
|Bluetooth
|4.0
|Мобильная связь
|2G, 3G, 4G (включая 3/7/20)
|Навигация
|GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Gyro
|Размеры
|162.7 x 78.1 x 13.8 мм, вес - 270 грамм
|Дополительно
|FM-радио, сканер отпечатка пальцев.