DOOGEE S55 готовится к релизу

У нас появилась информация о том, что к концу месяца в продажу поступит смартфон DOOGEE S55. Это достаточно производительный смартфон с защитой от любых природных катаклизмов — устройство не боится воды, песка и грязи, не боится падений и вообще отлично подходит для определенных экстремальных сценариев использования. Например, если вы любите путешествовать и получаете от этого массу положительных эмоций, либо вам нужно работать в какой-то сфере, где пыль и грязь являются нормальными элементами, данный продукт позволит продуктивно выполнять свои задачи. Уже интересно посмотреть на продукт в деле, ведь на данный момент DOOGEE S55 кажется одним из наиболее интересных девайсов в этом сегменте. Постараемся рассказать вам все детали, может даже получится сделать обзор.