DOOGEE представила новые смартфоны и планшеты на выставке «Связь-2025»

DOOGEE представили парад новинки на выставке «Связь-2025» 22-25 апреля в Москве. В обновленные линейки вошли защищенные смартфоны для любителей экстрима, путешественников и геймеров, инновационные 5G-устройства и умные фитнес-гаджеты. В линейке представлены востребованные серии смартфонов, оптимизированные под потребности разной аудитории:

  • Серия V Max создана для путешественников и любителей экстрима. V Max Play — первый в мире защищённый телефон со встроенным проектором, кемпинговым фонарём и сигнальным светом, идеальный как для активного отдыха, так и использования по домашним и рабочим вопросам.
  • Серия S200 понравится геймерам благодаря мощному процессору с поддержкой 5G и плавной мультизадачности. S200 Ultra выделяется брутальным дизайном в "механическом" стиле, 1,32-дюймовым AMOLED-экраном (60 Гц) на задней панели, 1 ТБ памяти и аккумулятором 11 000 мА·ч с 66-ваттной зарядкой.
  • Серия Blade GT — первые легкие защищенные телефоны с умной подсветкой. Blade GT Play оснащен процессором MediaTek Dimensity 7300 5G, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти и настраиваемой RGB-подсветкой. Blade 20 Play превращает смартфон в портативную DJ-станцию с динамиком на 125 дБ и 20-МП камерой ночного видения.
  • Fire 3 Pro — идеальный выбор для путешественников: аккумулятор 8350 мА·ч, защита по стандартам IP68/IP69K/MIL-STD-810H и Android 15.

  • Серия Moment: M60 — первый ультратонкий смартфон с возможностью проецирования на любую поверхность и уникальным аккумулятором с кремниевым анодом.
  • Серия Note: Note59 Pro+ сочетает 8,6-мм корпус, аккумулятор 6250 мА·ч и 512 ГБ памяти.

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