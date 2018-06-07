DOOGEE разыграет подарки в честь турнира по FIFA

Мы знакомы с компанией DOOGEE довольно давно — мы делали несколько обзоров на новинки производителя, и качество продукции очень порадовало. Сейчас мы готовим к публикации очередной обзор на DOOGEE BL9000, он выглядит шикарно, но суть не в этом. В честь FIFA World Cup 2018 Russia компания решила разыграть среди своих фанатов несколько ценных призов — смартфоны, аксессуары, беспроводные зарядки. Много чего интересного, нужно лишь перейти по ссылке, которая указана ниже, и попробовать свои силы. В течении всего чемпионата у вас будет шанс на победу, нужно лишь постараться и верить в удачу. Вдруг получится выиграть шикарный смартфон и потом смотреть продолжение чемпионата уже с большого дисплея? Да и уровень продукции DOOGEE очень высок, такое устройство всегда приятно держать в руках.