DXOMARK протестировал дисплей смартфона Google Pixel 5

Смартфон Google Pixel 5 набрал 74 балла в тесте DXOMARK Display. Смартфон набирает меньше баллов чем Vivo X51 5G, который был выпущен примерно в то же время в Европе.

Команда DXOMARK сообщает, что Google Pixel 5 плохо показывает читаемость и качество видео. Хотя у него есть такие плюсы, как использование Ambient Light, хорошая точность касания, видео без пропадания и дрожания кадра, но минусов намного больше.

Минусы: в условиях низкой освещенности уровень освещенности дисплея кажется ниже. Кроме того, коэффициент удобочитаемости для улучшения освещения при солнечном свете, кажется, слишком сильно меняет цвет изображений. Некоторые другие минусы включают низкую яркость и контраст при просмотре видео, заикание во время игр, более медленные переходы света.