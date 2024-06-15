DXoMark оценили автономность OPPO Find X7 Ultra

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования автономности флагманского смартфона OPPO Find X7 Ultra, который ранее был признан теми же специалистами одним из лучших камерофонов на рынке. Что до нового теста, аппарат набрал 160 баллов и стал лидером рейтинга. Среднее время работы устройства составляет 2 дня и 19 часов, а на полную зарядку аккумулятора ёмкостью 5000 мАч уходит 32 минуты.

Напомним, что OPPO Find X7 Ultra характеризуется флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с графикой Adreno 750, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик Sony LYT-900 второго поколения иOIS ), 50 Мп (65-мм оптика), 50 Мп (135 мм объектив) и 50 Мп (сверхширик на 14 мм), селфи-камерой на 32 Мп, 6,82-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4500 кд/м2 и стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 100 Вт и 50 Вт соответственно.