Daiwa - новый 4К Smart TV с 65-дюймовым дисплеем

2019-01-30, Автор - Ganibal; Продукт - Daiwa; [66]
Daiwa - это индийский бренд телевизоров, который появился на VideoTex в 1984 году. Daiwa выпустила новый Smart TV с 65-дюймовым дисплеем и разрешением 4K.

Новый телевизор Daiwa оснащен тонкими рамками и 65-дюймовой панелью класса A + с разрешением 3840 x 2160 пикселей. Он поставляется с функцией улучшения цвета HDR X, которая обеспечивает более яркие цвета на панели и поддерживает Wide Color Gamut 95% NTSC. Также он оснащен помощником AI, который реагирует на голосовые команды - пользователи должны будут загрузить приложение на свой смартфон, чтобы взаимодействовать с помощью голоса. Среди интерфейсов, он имеет три порта HDMI, два порта USB, один порт Ethernet и один оптический выход, который можно использовать для подключения звуковых панелей к телевизору. Работает телевизор на платформе Android 7.0. Стоимость его составляет 940 долларов.

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