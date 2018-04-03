Данные о смартфоне Moto G6

Компания Moto не будет особо у новинок менять свой дизайн. Батарея девайса имеет емкость 3000 мАч. Собран смартфон на базе 8-ядерного чипа Snapdragon 450. Про ОЗУ говорят, что в наличии будет 3 либо 4 ГБ. Выбор будет и для флэш-накопителя: 32 либо 64 ГБ.Прежние утечки предоставили немало информации о гаджете. В частности, дисплей Moto G6 имеет размер диагонали 5,7 дюйма и разрешение 2160 х 1080 пикселей, то есть стандарт Full HD+. Главная камера смартфона имеет сенсоры 12 МП и 5 МП, а селфи-камера – 16 МП. О стоимости пока не известно.