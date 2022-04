Дата запуска смартфона Micromax In 2c назначена на 26 апреля

Дата запуска Micromax In 2c была официально объявлена ​​и назначена на 26 апреля. Индийский производитель смартфонов объявил о выпуске своего нового бюджетного телефона в социальных сетях. Micromax In 2c дебютирует как преемник Micromax In 2b, который был выпущен в прошлом году.

Согласно тизерам, Micromax In 2c будет поставляться с восьмиядерным процессором Unisoc T610 SoC и будет иметь такие функции, как 6,52-дюймовый дисплей с соотношением сторон 20:9 и пиковой яркостью 420 нит. Дисплей также имеет каплевидный вырез в котором установлена 8-мегапиксельная селфи-камера. Смартфон будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч. Кроме того, по слухам, Micromax In 2c будет иметь 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, а также 64 ГБ памяти eMMC 5.1. Он также будет включать карту microSD для расширения внутренней памяти.