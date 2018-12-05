Дешевый смартфон Pocophone F1 Armored Edition

Компания Xiaomi выпустит смартфон с очень интересной характеристикой. На индийском рынке появится Xiaomi Pocophone F1 Armored Edition, оснащенный 6 ГБ «оперативки» и энергонезависимым флэш-модулем на 64 ГБ. Помимо этого, будет предложена конфигурация с 6 ГБ ОЗУ и флэш-массивом на 128 ГБ. Топовой комплектацией остается 8 ГБ/256 ГБ. Вероятно, вслед за Индией доступ к новой версии бюджетного флагмана получат пользователи в других регионах мира.Премиум-версия народного флагмана Pocophone F1 имеет в названии уточнение Armored Edition. В отличие от стандартной редакции, данная модель получила заднюю стенку из кевлара, а не из поликарбоната. Кроме того, Armored Edition обладает солидным комплектом памяти 8 ГБ/256 ГБ. Но сейчас сетевые инсайдеры говорят о других наборах памяти.О стоимости смартфона пока неизвестно.