Дешево, не значит плохо. Краткий обзор смартфона LG Q7

LG запустила свой бюджетный смартфон Q7 на индийском рынке.

Телефон стоит 15,990 рупий (228 долларов США) и будет доступен через розничные магазины, начиная с 1 сентября. LG Q7 является преемником прошлогоднего Q6 . Он имеет 5,5-дюймовый дисплей FullVision 18:9 с разрешением 1080x2160 пикселей. Работает на процессоре MediaTek MT6750S с тактовой частотой 1,5 ГГц с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ расширяемого хранилища. Q7 имеет 13-мегапиксельную f2.2-камеру на задней панели с PDAF и 8-мегапиксельную f1.9-камеру на передней панели, обе из которых могут записывать видео 1080p. Телефон оснащен батареей 3000 мАч с функцией быстрой зарядки и поставляется с Android Oreo. LG Q7 будет доступен в двух цветах: Aurora Black и Moroccan Blue.