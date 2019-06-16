Дебют смартфона Motorola One Vision

В основе Motorola One Vision лежит мобильный процессор Samsung Exynos 9610. Комплект памяти включает в себя 3 ГБ/4 ГБ «оперативки» и встроенный флэш-модуль на 32 ГБ/64 ГБ/128 ГБ. Смартфон получит экранную панель, как у последних моделей Sony. Она отличается широким форматом 21:9 и разрешением 2520 х 1080 пикселей. Размер диагонали составляет 6,2 дюйма. Энергоснабжение аппарата возложено на батарею емкостью 3500 мАч.На обратной стороне корпуса расположен фирменный логотип Moto, под которым скрывается дактилоскопический сканер. Также на тыльной панели размещена главная камера, два модуля которой ориентированы вертикально. На рендере видна надпись, уточняющая параметры основного оптического сенсора: разрешение 48 МП и диафрагма F/1.7.Дисплей смартфона получил тонкие рамки сверху и по бокам. «Подбородок» (нижняя граница экрана) имеет более широкий размер. Также мы видим отверстие, в котором размещена селфи-камера.О стоимости новинки пока неизвестно.