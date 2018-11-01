Дебютировал бюджетный смартфон Energizer E500S

Состоялся анонс бюджетного смартфона Energizer E500S стоимостью 100 евро. Гаджет получил 5-дюймовый экран с разрешением 800 на 480 точек. Сердцем устройства стал процессор MediaTek, который содержит четыре вычислительных ядра с тактовой частотой 1,3 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 1 Гбайт. В тыльной части корпуса установлена 8-мегапиксельная камера. Фронтальная камера оснащена 5-мегапиксельным датчиком. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 2000 мА.ч. Упомянута возможность установки двух SIM-карт, а также использует платформу Android Oreo Go Edition.