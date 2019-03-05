Дебютировал смартфон Samsung Galaxy Tab A 10 с 6,2-дюймовым экраном и ценой в 118 долларов

Компания Samsung выпустила недорогой смартфон Galaxy Tab A 10 с батареей на 3400 мА.ч и ОС Android 9 Pie. Гаджет получил 6,2-дюймовый экран с разрешением 1520 на 720 точек. За производительность устройства отвечает 8-ядерный чипсет Exynos 7884 и 2 Гбайт ОЗУ. В верхней части панели расположен каплеобразный вырез для селфи-камеры, которая имеет один блок оптики на 5 МП, а камера на задней панели получила один оптический модуль на 13 МП. Для идентификации владельца используется система распознавания лиц. Продажи устройства ожидаются в середине марта по цене 118 долларов (7800 рублей).