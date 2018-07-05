Дебютировал монитор ASUS VP248QGL формата Full HD с диагональю 24 дюйма

Состоялся анонс монитора ASUS VP248QGL с поддержкой FreeSync для игровых систем. Аппарат оснащен 24-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 точек, контрастностью 1000:1 и временем отклика — 1 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 170 и 160 градусов. Подставка обеспечивает полный спектр регулировок, обеспечивает полный спектр регулировок: это изменение высоты, углов наклона и поворота экрана. Предусмотрены интерфейсы HDMI, D-Sub и DisplayPort, 1,5-ваттные стереодинамики, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. О стоимости устройства пока не сообщается.