Дебютировал смартфон Oppo R15x оснащенный 6 Гб ОЗУ и дактилоскопическим сканером

Компания Oppo выпустила смартфон R15x оснащенный экранным дактилоскопическим сканером. Гаджет получил 6,4-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 точек и 6 Гб ОЗУ. Основой смартфона стал процессор Snapdragon 660. Камера выполнена в виде сдвоенного блока с датчиками на 16 млн и 2 млн пикселей. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3600 мА.ч. В качестве ОС выступает ColorOS 5.2 на основе Android 8.1 (Oreo). Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 и приемник спутниковой навигационной системы GPS. Стоимость новинки составляет около 360 долларов.