DeepCool представила GAMMAXX в белой версии

DeepCool выпустил белый вариант своего кулера для процессора GAMAXX GTE V2, который является отличным бюджетным вариантом воздушного охлаждения. Кулер поддерживает AMD AM4, а также поддерживаемые сокеты от Intel. Размеры этого кулера составляют 129 мм в ширину, 77 мм в глубину и 157,7 мм в высоту при весе всего 650 грамм.

Процессорный кулер GAMMAXX GTE V2 имеет конструкцию башенного типа и алюминиевый радиатор со стопкой ребер, который имеет четыре тепловые трубки. Кулер использует четыре 6 мм медные тепловые трубки. 120 мм вентилятор белого цвета использует 4-контактный вход ШИМ, скорость вращения составляет от 500 до 1650 об/мин. Максимальный уровень шума вентилятора составляет 27,8 дБА.