DeepCool представила СВО с крутой подсветкой и не только

Давно у нас не было новостей о новых и качественных системах жидкостного охлаждения, так что мы приняли решение эту ситуацию исправить — компания DeepCool официально представила миру свою новейшую систему СВО под названием LT (да, так просто). Новинка представлена в размерах 360 и 520 мм (речь про секции радиатора), оборудована мощной помпой и подходит как для геймеров, так и для энтузиастов, которые обожают выжимать из своих процессоров максимум производительности без перегрева. Отличное новости для тех, кто планировал приобрести себе процессор с индексом К и разогнать его до предельных значений — переживать о том, что ваша башня не справится, больше не придется. И, конечно, стоит обратить ваше внимание на то, что эта система охлаждения является готовым продуктом — вы просто ставите СВО в систему и пользуетесь.

Кроме того, производитель представил не просто красивую систему охлаждения, но и безумно эффективное решение — здесь используется новая конструкция водяного насоса 4-го поколения с проточными каналами, имеется оптимизированное медное основание и достаточно мощный трёхфазный мотор с частотой вращения в 3100 оборотов в минуту. Более того, на радиаторе установлены достаточно продвинутые вентиляторы с диаметром лопастей 120 мм, качественными подшипниками и возможностью регулирования частоты оборотов. Получается достаточно тихая система, которую легко можно установить в любой корпус и получить оптимальное охлаждение даже для самого горячего процессора.
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