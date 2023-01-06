DeepCool представила мощную башню Assassin IV

Сегодня компания DeepCool официально представила целую линейку новых продуктов — есть система жидкостного охлаждения, достаточно эффективные корпусные вентиляторы, два новых корпуса (на самом деле один, просто в двух цветах) и сразу шесть новых систем воздушного охлаждения. Все новинки выглядят достаточно привлекательно и выполнены в едином стиле, так что потенциальный покупатель может собрать себе весьма производительную систему и она будет выглядеть очень привлекательно, но нам больше всего понравилась башня DeepCool Assassin IV. Это башня нового поколения в линейке, которая всегда считалась чуть ли не лучшей на рынке из-за низкой стоимости и достаточно внушительного объёма рассеивания тепла. И новинка эти особенности унаследовала.

Например, DeepCool Assassin IV оснащена двумя вентиляторами по 140 миллиметров, которые при желании можно заменить на 120-миллиметровые варианты. Кроме того, внешне вентиляторы выполнены в очень строгом стиле, который перенесён и на радиатор и декоративный кожух башни, так что внешне всё это выглядит как куб. В результате система способна рассеивать до 280 Вт тепла, так что её можно ставить даже на топовые процессоры под разгоном и ещё даже запас останется, но стоимость пока что производитель не называл. Вероятно, четвёртое поколение будет чуть дороже третьего, а третье, если что, сейчас продаётся всего за 6500 рублей. Так что ждём крайне доступную башню с невероятной эффективностью и классным дизайном.
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