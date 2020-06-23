DeepCool представила новый вентилятор MF120 GT A-RGB

DeepCool, ведущий бренд в разработке и производстве систем охлаждения процессоров, выпускает новый уникальный корпусный вентилятор MF120 GT, который оснащен 20 адресуемыми RGB-светодиодами X-Frame, которые светятся через полупрозрачные лопасти вентилятора, создавая отличный вид с обеих сторон.

Настраивать цвета легко благодаря прямому управлению с помощью поддерживаемого программного обеспечения RGB, от популярных брендов материнских плат и с помощью Razer Chroma.

Входящий в комплект RGB проводной контроллер предлагает быструю альтернативу выбора различных цветовых профилей в соответствии с любой темой сборки. Тажке MF120 GT обеспечивает отличную производительность охлаждения и ШИМ-контроль.

MF120 GT доступен в виде пакета «3 в 1» с другими аксессуарами в коробке, включая 4-портовый концентратор вентилятора PWM и 6-портовый концентратор RGB . Вентилятор доступны от 59,99 долларов США (4 126 рублей).

Комментарии и отзывы DeepCool MF120 GT
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