DeepCool представила процессорный кулер ASSASSIN IV

Компания DeepCool, ведущий бренд в области систем охлаждения процессоров для ПК, сегодня официально представил новый процессорный кулер под названием ASSASSIN IV. Этот кулер разработан для обеспечения бесшумной работы и максимально эффективного теплоотвода от процессора, обладая при этом достаточно элегантным дизайном. В основе ASSASSIN IV лежат семь тепловых трубок и двухбашенная конструкция, за счёт чего пользователь получает возможность отводить достаточно много тепла от своего процессора. Простой и сдержанный корпус скрывает две плотно уложенные решётки радиаторов, дополненные вентиляторами диаметром 120 мм и 140 мм с подшипниками FDB.

Одной из особенностей ASSASSIN IV является перемещаемый вентилятор диаметром 120 мм, обеспечивающий максимальный допуск под планки оперативной памяти. Этот изящный дизайн не только улучшает эстетику кулера, но и гарантирует совместимость с различными конфигурациями оперативной памяти, что на самом деле крайне важное преимущество при сборке и дальнейшем апгрейде системы. Если же говорить о совместимости кулера ASSASSIN IV, стоит отметить, что его можно использовать практически с любым современным процессором, так как он поддерживает широкий спектр сокетов, включая Intel 1700, 1200, 115x и 20xx, а также AMD AM5 и AM4. Довольно интересно теперь посмотреть на реальные тесты кулера, температуру и уровень шума в повседневной работе и под нагрузкой в работе и играх. Всё же это тоже важные моменты.