DeepCool представила стильную СЖО LS Series AIO

DeepCool представила процессорные кулеры AIO нового поколения серии LS, предлагающие великолепный внешний вид и эффективность охлаждения как в черном, так и в белом цветах. DeepCool, глобальный бренд, занимающийся разработкой и производством высокопроизводительных компьютерных компонентов для энтузиастов по всему миру, сообщила о жидкостном кулере для процессора в категории «все в одном» (AIO) для геймеров, энтузиастов и создателей визуального контента, которые ищут экстремальную эффективность охлаждения и низкое уровень шума для их сборки, восхитительные световые эффекты RGB и не только. Моноблок серии LS построен на водяном насосе 4-го поколения от DeepCool, который обеспечивает максимальную эффективность охлаждения.

Новая конструкция насоса содержит мощный 3-фазный двигатель, который может накачивать до 3100 об/мин. Улучшенная компоновка микроканалов обеспечивает оптимальный поток охлаждающей жидкости, а толстое медное основание обеспечивает бесшовное соединение. Передняя часть помпы содержит новый дизайн бесконечного зеркала, которое проецирует две световые петли для завораживающего визуального эффекта, а также позволяет устанавливать его в любом положении благодаря независимо вращающейся пластине с логотипом. Для пользователей, которым нужна полная настройка, предоставляется дополнительная заглушка для собственного дизайна. Отличный вариант для фанатов кастомизации своего компьютера.
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