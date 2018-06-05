DeepCool представили СВО CASTLE 240 / 280RGB на Computex 2018

2018-06-05, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - DeepCool CASTLE 240; [66]
DeepCool CASTLE 240 / 280RGB - это совершенно новая серия жидкостного охлаждения 240 и 280 мм для процессоров. Он имеет помпу с двойным слоем стекла и 16,7-миллионную систему RGB освещения, которое обеспечивает идеальное отображение подсветки, которая имеет 5 встроенных эффектов и ​​с 36 настраиваемых режимов освещения. Синхронизированную систему RGB освещения помпы и вентиляторов, которую можно легко контролировать с помощью проводного контроллера (в комплекте) или адресного RGB коннектора на материнской плате. Кроме того, пластина помпы имеет усовершенствованную структуру, с помощью которой увеличивается область теплового контакта для увеличения эффективности системы охлаждения.

Доступность

CASTLE 240RGB: $ 109,99 USD
CASTLE 280RGB: $ 129.99 USD
Доступно в июле 2018 года


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