DeepCool представили СВО CASTLE 240 / 280RGB на Computex 2018

Доступность

DeepCool CASTLE 240 / 280RGB - это совершенно новая серия жидкостного охлаждения 240 и 280 мм для процессоров. Он имеет помпу с двойным слоем стекла и 16,7-миллионную систему RGB освещения, которое обеспечивает идеальное отображение подсветки, которая имеет 5 встроенных эффектов и ​​с 36 настраиваемых режимов освещения. Синхронизированную систему RGB освещения помпы и вентиляторов, которую можно легко контролировать с помощью проводного контроллера (в комплекте) или адресного RGB коннектора на материнской плате. Кроме того, пластина помпы имеет усовершенствованную структуру, с помощью которой увеличивается область теплового контакта для увеличения эффективности системы охлаждения.CASTLE 240RGB: $ 109,99 USDCASTLE 280RGB: $ 129.99 USDДоступно в июле 2018 года