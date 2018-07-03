DeepCool выпускает кулер для Ryzen Threadripper называется DeepCool Fryzen

DeepCool выпустила необычную серию башенных кулеров для Ryzen Threadripper, DeepCool Fryzen специально разработана для процессоров серии AMD Ryzen Threadripper, и поддерживает TR4/АМ4. Кулер отличается ультра большим медным основанием и параллельным расположением 6 медных трубок heatpipes для максимального тепловыделения.Встроенная 16,7-метровая система освещения RGB true color обеспечивает переменное освещение для потрясающей персонализированной игровой сборки. Специально для процессора серии Ryzen Threadripper.