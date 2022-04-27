DeepCool выпускает новый высокопроизводительный воздушный башенный кулер AK400

DeepCool, мировой бренд, занимающийся разработкой и производством высокопроизводительных компьютерных компонентов, объявила о выпуске высокосовместимого воздушного кулера для ЦП, который обеспечивает впечатляющую мощность рассеивания тепла в компактном и эффективном дизайне.

Благодаря тонкому профилю воздушный охладитель AK400 служит в качестве теплового устройства, которое легко вписывается в основные сборки систем ATX/MATX. Уникальный дизайн матричной формы стека ребер и верхней крышки без RGB-подсветки предлагает особую эстетическую ценность для конкретных пользователей.

Производительный процессорный кулер DeepCool AK400 отличается высокой совместимостью и обеспечивает впечатляющую мощность рассеивания тепла 220 Вт в компактном и эффективном дизайне. Четыре медные тепловые трубки с прямым контактом быстро отводят тепло от процессора к радиатору с плотной матрицей ребер для эффективного охлаждения.

AK400 обеспечивает высокопроизводительное охлаждение с минимальным уровнем шума при выходном шуме при полной нагрузке ≤29 дБА благодаря высокопроизводительному вентилятору FDB, который при необходимости максимизирует поток воздуха и статическое давление и интеллектуально снижает его для бесшумной эффективности.

Компактный размер обеспечивает полную совместимость с другими компонентами и подходит для самых разных корпусов высотой 155 мм. Благодаря съемной верхней крышке он поддерживает некоторые корпуса ITX высотой 153 мм. Кроме того, ширина ребра 45 мм поддерживает 100% зазор RAM. Усовершенствованный метод установки упрощается благодаря прочному цельнометаллическому монтажному кронштейну и быстрому пятиэтапному процессу безопасного крепления вашего кулера на нескольких платформах с поддержкой новейших технологий Intel и AMD.
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