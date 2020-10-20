Deepcool AS500 стоит разумных денег

Довольно часто от пользователей можно услышать мысль о том, что хорошая система охлаждения для процессора стоит дорого. На самом деле это не совсем так, ведь на самом деле производитель вполне может сделать хороший продукт за вменяемые деньги. Ярким тому примером выступает модель Deepcool AS500, которая выглядит крайне привлекательно из-за яркой подсветки корпуса, при этом есть пять тепловых трубок и хороший вентилятор. Этого с головой хватит, чтобы вы могли наслаждаться играми или запуском какого-либо контента без лишних проблем, шума и перегрева. При этом стоимость продукта составляет всего 59 долларов, это вполне адекватно для такого уровня системы воздушного охлаждения. Настоятельно рекомендуем присмотреться.

Комментарии и отзывы Deepcool AS500
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