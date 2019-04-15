Deepcool Castle 240RGB V2 с красивой подсветкой

В последнее время пользователи при сборке своего компьютера стали все чаще уделять внимание разнообразным дополнительным бонусам. Например, те же СЖО стали устанавливать гораздо чаще, особенно варианты с красивой подсветкой. К сожалению, многие считают, что хорошую систему жидкостного охлаждения можно получить только за большие деньги, но это не совсем так. Ту же Deepcool Castle 240RGB V2 можно будет купить за вполне адекватные деньги и потом работать с компьютером без лишнего шума, с красивой подсветкой внутри корпуса и прочими бонусами. Осталось только дождаться старта продаж у нас в стране и можно будет спокойно заказывать, устанавливать и пользоваться. Ранее данная компания радовала нас хорошими ценами на свои продукт.