Deepcool Castle 240EX имеет технологию защиты от утечек, в которой используется мешок для сброса давления из EPDM. В случае, когда, внутренне давление в радиаторе превышает атмосферное давление, мешок сжимается, создавая пустоту и увеличивая внутренний объем радиатора.

Была разработана новая конструкция насоса в Castle 240EX, который приводится в движение трехфазным двигателем X-life и рабочим колесом с наддувом. Теплообменная пластина изготовлена из меди, а сам радиатор из алюминия.

Заявленная максимальная скорость насоса - 2550 об / мин. Скорость вентиляторов - 500 ~ 1800 об / мин. Для подключения к используется 4-контактный ШИМ.

Размеры радиатора равны 282 × 120 × 27 мм, а вес 1400 г. Длина трубок 310 мм.

Deepcool Gamer Storm Castle 240EX AIO доступен за $129,99.